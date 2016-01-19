София, 5 февраля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. На внеочередном заседании акционеров компании «Южный поток Болгария» принято решение о расторжении договоров с тремя компаниями о строительстве газопровода «Южный поток» на болгарской территории. Как сообщает болгарское издание Mediapool, заседания акционеров компании состоялись 21 и 28 января.

Petar Petrov / Zuma / Global Look Трубы для газопровода «Южный поток» в болгарском порту Варна

«Акционеры «Газпрома» и «Болгарского энергетического холдинга», которые имеют по 50% компании, согласовали условия расторжения трёх из договоров по проекту и оплаты физически исполненной контрагентами деятельности. Речь идёт о контрактах с ДЗЗД «Газтек», «Маркет Сървис» ООД и «Дикрил консулт» ЕООД», — говорится в сообщении.

Договор с компанией «Газтек» предусматривал проведение прединвестиционного исследования технической, правовой, экологической, финансовой и экономической целесообразности болгарского участка газопровода. «Дикрил консулт» занималась разработкой методики оценки компенсаций за установление сервитута земельных участков по маршруту газопровода. «Маркет Сървис» также занималась установлением сервитута.

Таким образом, подчёркивает издание, речь идёт о незначительных контрактах, заключённых компанией «Южный поток Болгария». При этом неясным остаётся будущее договора на само строительство болгарского участка газопровода стоимостью 3,78 млрд евро, заключённого в начале 2014 года с консорциумом, в котором участвовали «дочка» «Газпрома» — компания «Центргаз» и болгарские «Газпроект Юг», «ГБС Инфраструктурно строителство» и «ПСТ Холдинг».

Сообщается, что на заседании акционеров «Южный поток Болгария» также было принято решение об освобождении от должности директора компании с болгарской стороны Димитра Гогова, на его должность утверждён член правления компании Борис Тодоров. Кроме того, руководству снижены заработные платы до 500 евро, что почти в восемь раз меньше нынешней средней зарплаты в компании — 7700 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, после сворачивания «Южного потока» в декабре 2014 года Болгария формально продолжает работу по проекту, чтобы избежать возможных судебных процедур и финансовых санкций за неисполнение обязанностей по заключённому контракту. До последнего времени официально велась работа по утверждению детальных устройственных планов и инвестиционных проектов, выдаче разрешений на строительство и так далее. Персонал компании «Южный поток Болгария» продолжает получать заработную плату. Строительство газопровода «Южный поток» также предусмотрено программой по устойчивому развитию республики на период до 2018 года.

В конце января этого года стало известно, что «Газпром» расторгнул договор с компанией South Stream Transport B.V., которая была создана для строительства морской части газопровода. В соответствии с достигнутыми договорённостями компания освободила «Газпром» от исполнения всех обязательств по контракту. Ранее российский концерн выкупил доли в South Stream Transport B.V. у итальянской компании Eni, немецкой Wintershall и французской EDF на общую сумму около 1 млрд долларов, став владельцем 100% акций компании.

На текущей неделе появилась информация о том, что итальянский подрядчик «Южного потока» Saipem, выбранный для строительства подводной части газопровода, подал иск против South Stream Transport B.V. на сумму 759 млн евро. Представители итальянской компании подчеркнули, что эта сумма может быть включена в общий иск о взыскании убытков за расторжение контракта, а также неустойки с подконтрольной «Газпрому» компании. Поэтому, общая сумма материальных потерь пока подсчитана не до конца.

Напомним, в декабре 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта «Южный поток», так как Еврокомиссия не дала разрешения на прокладку газопровода, задним числом применив к проекту требования Третьего энергетического пакета. Основной маршрут газопровода мощностью 63 млрд кубометров в год должен был проходить через территорию Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении и Италии. Для реализации сухопутной части газопровода Россия заключила межправительственные соглашения с семью странами, в рамках договорённостей были созданы совместные компании.

Взамен «Южного потока» было решено строить «Турецкий поток» — газопровод аналогичной мощности через Турцию до границы с Грецией, где предполагалось создать газовый хаб для потребителей в Южной Европе. Однако проект оказался под угрозой после осложнения отношений между Москвой и Анкарой из-за атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии в ноябре минувшего года.