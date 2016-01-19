Калуга, 19 января, 2016, 12:27 — ИА Регнум. На территории бывшей промышленной зоны в калужском микрорайоне Куровской была обнаружена яма с серной кислотой, в связи с чем, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 19 января, руководитель следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Алексей Дулишкович.

900igr.net Серная кислота

По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило на территории микрорайона Куровской размещением жидкости, содержащей в своём составе 60% серной кислоты, относящейся к первому классу опасности, в объёме 56 кубических метров.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, в том числе экологические исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лиц, причастных к совершённому преступлению.