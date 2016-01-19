Москва, 19 января, 2016, 12:13 — ИА Регнум. «Газпром» направил 19 января «Нафтогазу Украины» счет на оплату газа, который украинская компания не выбрала в третьем квартале 2015 года по условию «бери-или-плати», сообщает пресс-служба российского газового холдинга.

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Счет выставлен на $2,549 млрд. Согласно действующем контракту, покупатель обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. Минимальное годовое количество газа в 3 квартале 2015 года по условиям договора составляет 10,485 млрд кубометров, говорится в сообщении «Газпрома».

Счет должен быть оплачен в течение 10 дней. Глава «Газпрома» Алексей Миллер напомнил, что в 2015 году Украина фактически отказалась от закупок российского газа в третьем квартале. Таким образом, никаких договоренностей о неприменении правила «бери-или-плати» в этом периоде не было, цитирует Миллера пресс-служба «Газпрома».

Условие «бери-или-плати» не применялось для «Нафтогаза» в первом, втором и четвертом кварталах 2015 года.