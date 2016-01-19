Чебоксары, 19 января, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В ночь с 18 на 19 января церковные службы, посвященные Крещению Господню, прошли в 1138 населенных пунктах Чувашии. В праздничных мероприятиях приняли участие более 33 тыс. граждан, в том числе в Чебоксарах — около 10 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

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По данным полиции, Крещенская ночь в Чувашии прошла без происшествий. В местах массового скопления людей охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали около 500 полицейских, 100 военнослужащих, 144 народных дружинника и 15 частных охранников

По информации регионального МВД, для купания в республике было оборудовано 116 купелей. По данным регионального МЧС, в муниципалитетах официально подготовлено 62 купели, в том числе на реках — 13 мест массового купания.

В Чебоксарах в четырёх иорданях, подготовленных на берегу Волги возле Свято-Троицкого мужского монастыря, приняли участие около 10 тысяч человек. Напомним, в 2015 году в местах массового купания у стен Свято-Троицкого мужского монастыря присутствовало около 10 тыс. человек (в 2014 году — 14,7 тыс.).

В Новочебоксарске в этом году жители могут окунуться на набережной Волги, в купели при Соборе святого равноапостольного князя Владимира, в бассейнах двух школ. По данным мэрии, в Новочебоксарске за ночь в освященную воду окунулось свыше 2290 человек.