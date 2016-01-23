Берн, 23 января, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Относительно России Швейцария раздираема противоречиями. Торговать с Россией выгодно, поэтому хочется, но страшно (из-за позиции США и других стран ЕС). Обозреватель ИА REGNUM Владимир Козловский проанализировал проблемы швейцарско-российской торговли и разобрался в претензиях швейцарских журналистов к коллегам из Германии.

Флаг Швейцарии

Швейцария не попала под антисанкции, принятые Россией в ответ на санкции Запада. В результате чего за прошедшие два года Швейцария резко нарастила импорт сельхозпродукции в Россию, особенно сыров.

Кроме того швейцарские машиностроители, качество работы которых высоко ценится в России, заключили множество договоров на поставку в Россию станков и оборудования. Однако швейцарское правительство, бдительно следящее за тем, чтобы в Россию не поставили что-нибудь действительно нужное и современное, вполне могут под давлением Брюсселя ограничить экспорт в Россию «продукции двойного назначения», и тогда швейцарские машиностроители останутся без выгодных заказов и денег за них — только с гордо поднятой головой.

Не имея возможности повлиять на свое правительство, швейцарцы пока тренируют гордое поднимание головы: швейцарские журналисты взахлеб критикуют своих немецких коллег, которые, по их мнению, недостаточно гордо взяли интервью у Владимира Путина. Вот если бы швейцарцы брали — то ого-го, что бы спросили.

Подробности читайте здесь: Швейцария: немцы беспринципно угодливы к Путину

Все статьи автора: Владимир Козловский