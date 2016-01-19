Москва, 19 января, 2016, 15:55 — ИА Регнум. 20 января в Москве в кинотеатре «Иллюзион» состоится творческая встреча с российским кинорежиссёром, народным артистом СССР Владимиром Наумовым и его женой, народной артисткой РСФСР, Натальей Белохвостиковой. Как сообщили в пресс-службе «Иллюзиона», в программе вечера — показ приключенческого фильма «Тегеран 43» Владимира Наумова и Александра Алова. Вход свободный.

Цитата из к/ф «Тегеран-43». реж Александр Алов, Владимир Наумов. 1980. СССР, Швейцария, Франция Задержание

Режиссёр Владимир Наумов начинал свою творческую карьеру на факультете ВГИКа, в мастерской Игоря Андреевича Савченко. Наумов ассистировал на фильмах Савченко «Третий удар» и «Тарас Шевченко», а после смерти режиссёра закончил «Тарас Шевченко» совместно с начинающим Александром Аловым. С этой работы и началось многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество Алова и Наумова.

Вместе они поставили «Тревожную молодость» по трилогии Владимира Беляева «Старая крепость», «Павла Корчагина» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», а также фильмы «Мир входящему» 1961 года, «Скверный анекдот» 1966-го по одноимённому расскажу Достоевского, «Бег» 1970 по пьесе Михаила Булгакова и другие.

Приключенческая лента «Тегеран-43» вышла на экраны в 1980 году и сразу стала лидером советского кинопроката. Фильм был удостоен Главного приза Всесоюзного кинофестиваля 1981 года и Золотого приза МКФ в Москве.

Действие картины происходит в 1943 и в 1980 годах. Во время Тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Но основные события происходит в наши дни. Герои заново переживают минувшее в 43-ем.

В фильме снялись мировые звёзды Ален Делон и Курд Юргенс, а также российские актёры Армен Джигарханян, Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова.

Белохвостикова сыграла в фильме сразу три роли — переводчицу Мари, ее дочь Натали, а также эпизодическую роль матери в сцене детских воспоминаний Мари. В фильме также приняла участие дочь Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова — Наталья Наумова, она исполнила роль Мари в детстве и похожей на неё девочки в самолете.

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