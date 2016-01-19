Рыбинск, Ярославская область, 19 января, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Власти Рыбинска Ярославской области планируют перейти на прямые расчеты жителей города и муниципальных ресурсоснабжающих организаций: МУП «Теплоэнерго» и МУП «Водоканал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского округа. Это связано с большими долгами управляющих компаний, которые не вовремя перечисляют деньги, заплаченные жителями за воду и тепло.

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«При сумме задолженности «Теплоэнерго» перед газовиками около 600 миллионов рублей, нам примерно такую же сумму должны управляющие компании. Виртуально у нас эти деньги есть, но их нет фактически. Мы хотим исключить из цепочки расчетов за воду и тепло управляющие компании. У нас возбуждены уголовные дела в отношении директоров управляющих компаний, которые не вовремя перечисляют деньги за поставленные ресурсы. Думаю, в ближайшее время мы увидим результаты работы правоохранительных органов», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Рыбинска Денис Добряков.

По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма долга управляющих компаний и ТСЖ перед МУП «Теплоэнерго» составила 620 млн рублей. В среднем деньги жителей доходят до поставщика за 4 месяца. При этом главный должник — ОАО «Управляющая компания» — должна более 200 млн рублей. Средства «Управляющей компании» в 2015 году до «Теплоэнерго» доходили за 155 дней. При прямых расчетах этот срок почти в три раза меньше. Уже 50 многоквартирных домов перешли на прямые расчеты с муниципальным поставщиком тепла. На очереди — еще 120, где процесс начался. В таких домах нужно провести собрание собственников, которые должны проголосовать за новую форму взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

«Переход на прямые расчеты был задуман как ответная реакция на низкую платежную дисциплину крупнейших управляющих компаний. Главная цель — чтобы деньги населения поступали на счета «Теплоэнерго» быстрее, а не крутились по нескольку месяцев. Кроме того, прямые расчеты позволяют жителю не писать дополнительных заявлений на перерасчет в случае аварии или иного перерыва в теплоснабжении — «Теплоэнерго» это делает теперь самостоятельно для всех жителей дома, в котором были перерывы в отоплении или горячем водоснабжении. Ранее эти корректировки делались предприятием управляющим компаниям, но они делали перерасчет только тем гражданам. которые к ним обращались», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

В течение 2016 года МУП «Теплоэнерго» планирует перевести на прямые расчеты 40−50% жителей. Сейчас напрямую рассчитывается около 20% жителей города.

Как считают в администрации города, улучшение платежной дисциплины позволит использовать деньги жителей по назначению. В частности, проводить своевременный ремонт оборудования и сетей, что позволит избежать серьезных коммунальных аварий, подобной той, что произошла в начале 2016 года в селе Брейтово Ярославской области.