Калининград, 19 января, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Муниципальный Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) Калининграда оказался в центре громкого скандала. Руководство парка распорядилось засыпать песком бесплатную снежную горку, вынудив детей кататься на платной, расположенной по соседству.

газета «Вечерний трамвай» Песчаная горка, а на заднем плане видна снежная, но платная

Стоимость т.н. «тюбинговой трассы» — 50 рублей за один съезд. При этом, по словам замдиректора парка Анатолия Компанейца, оборудование платной горки обошлось городскому бюджету в 2 млн рублей.

В дирекции ЦПКиО объяснили, что бесплатная горка является «стихийной», неровной и, как следствие, травмоопасной, поэтому её сознательно посыпают песком, чтобы «люди не травмировались». В дирекции сослались также на представление прокуратуры о том, чтобы сделать парковую зону безопасной.

Однако в надзорном ведомстве возразили — предписание касалось приведения стихийной горки в порядок, поскольку склон, с которого катаются дети, заканчивается ручьём и деревьями. Именно из-за этих природных препятствий травмировались дети (в частности, в 2013 году за десять дней новогодних каникул ушибы и рваные раны рук получили около 20 детей. — ИА REGNUM).

Стоит отметить, что горка в ЦПКиО является одной из достопримечательностей зимнего Калининграда. Здесь в своё время без преувеличения скатилось несколько поколений калининградцев. Горка действовала и в Кёнигсберге, когда парк именовался Луизенваль.

Вместе с тем, в соцсетях калининградцы крайне эмоционально отреагировали на такую «заботу» муниципальных служащих:

«Козлы. И так в городе кататься ребенку негде почти. Что за 2 миллиона можно сделать на горке? Забор из платины поставить?»

«Успешный бизнес в России — найти бесплатную вещь, которой пользуются многие, запретить, и сделать её платной. Профит».

«Вот уроды!!! Детям с нашей непонятной зимой, хоть какая то радость была»

«Лучше бы тротуары посыпали так».

«Всю жизнь там дети катались и никогда такого не было. Первый раз такое хамство в парке вижу».

«В олимпийском Сочи в Роза Хутор абонемент для детей 1400 на все подъемники, для взрослых 2000 на весь день. На Сахалине, где проходит кубок Азии по горным лыжам — 100 рублей 1 подъем или 1600 на весь день. Так там хоть есть, за что платить. Для этой горки абонемент на весь день должен стоить 50 р. или даже меньше».