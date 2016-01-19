Махачкала, 19 января, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Большинство населения Северного Кавказа негативно относится к деятельности внесистемной оппозиции и даже готово поддержать предложения главы Чечни Рамзана Кадырова о жестких мерах борьбы с ней. Такие мнения высказали корреспонденту ИА REGNUM эксперты из Дагестана.

chechnya.gov.ru Грозный

По мнению политолога Ханжана Курбанова, в северокавказском обществе существуют разные срезы настроений, идеологических предпочтений. В политической культуре региона, особенно в части высказываний лидеров регионов, не все однозначно, считает эксперт. «Если брать постсоветский период, то к примеру Джохар Дудаев (президент Чечни в 1991—1996 годах) делал очень жесткие заявления. А в советском этапе все подчинялось партийной культуре советского государства. И позволять себе публичные выпады, достаточно громкие, конечно, никто не мог», — отметил Курбанов.

Отношение к оппозиции, по словам политолога, тоже неоднозначное. Важно, как себя позиционирует сама оппозиция. Так называемая дагестанская оппозиция, считает Курбанов, как правило «косит» под праволиберальный проект, глубоко чуждый как политической культуре, так и ментальности и, конечно же, геостратегическим интересам Дагестана. Оппозиция завязла в политиканстве, сосредоточив свое внимание на персоне главы республики Рамазана Абдулатипова, вместо прорисовки системных проблем республики.

«Я тоже с интересом иногда читаю Алексея Навального. Но он глубоко чужд мне как враг России и Кавказа. Я тоже против олигархата российского, я против нацизма и шовинизма, но я ни в коем случае не буду блокироваться с праволиберальной шушерой, бегающей «писать на Россию» в посольство США. В этом плане я согласен с Кадыровым, как и больше половины активной общественности», — отметил политолог.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что на Кавказе оппозиционные деятели, как правило, непопулярны, потому что они ничего хорошего с собой не несут и просто раскачивают ситуацию. Подавляющее большинство населения республики не поддерживает оппозицию, несмотря на то, что недовольство населения внутренней политикой в республике и в стране целом только нарастает. Но вместе с тем, считает эксперт, вопрос жесткого преследования внесистемной оппозиции, как предлагает глава Чечни и его окружение, в Дагестане не так актуален.

По мнению адвоката Расула Кадиева, в Дагестане нет оппозиции, которая предлагает альтернативную повестку. А политический диалог между разными политическими группами идет на уровне разговора «ты меня уважаешь?».

«У нас традиционное общество. А в традиционном обществе оппозиции вообще не бывает. Даже если эта партия не находится в парламенте, ни в коей мере это не оппозиция. Например, победившие в Буйнакске депутаты от «Партии ветеранов» заявляли, что они не оппозиция. У нас если кто-то и выступает против власти, то против лично кого-то во власти, чтоб занять его место. Альтернативной идеи не предлагает. Оппозиционер у нас — это тот, кто не уважает руководство», — отмечает Кадиев.

Напомним, на состоявшейся на прошедшей неделе в Грозном встрече с журналистами глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к представителям внесистемной оппозиции в России следует относиться как к предателям и врагам народа. Он отметил, что единственной их целью является расшатывание ситуации в стране и их «надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность».