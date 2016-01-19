Оренбург, 19 января, 2016, 10:17 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в связи с ухудшением погодных условий и ограничением видимости на автодорогах с 11:30 местного времени (09:30 мск) 19 января вводится ограничение движения транспортных средств на трассе «Оренбург ­ — Орск — Шильда — гр. Челябинской области» с км 15 по км 272; трассе «Саракташ — Новочеркасск» с км 0 по км 31 и дороге «Каменноозерное — Медногорск» с км 0 по км 177. С 12:30 закрыта трасса «Чебеньки — Троицкое» с км 0 по км 84. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении дорожного хозяйства Оренбуржья.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Стоит отметить, что накануне, вечером 18 января, ГУ МЧС по региону сделало штормовое предупреждение: «Утром и днем 19 января местами по области ожидается сильный ветер, порывы 23−28 м/с и метель с сохранением ночью 20 января. Местами на дорогах снежные заносы». Согласно прогнозам синоптиков, ветер ослабеет только 21 января.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, 18 января полицейские вызволяли из снежного плена двух иностранных водителей, которые ехали транзитом через Переволоцкий район из Киргизстана в Косово. Грузовой автомобиль перевозил 22 тонны фасоли.

Водитель автомобиля, в сложных погодных условиях, не справился с управлением, в результате грузовик съехал с дороги в кювет. Самостоятельно груженый автомобиль «Вольво» с прицепом вызволить не представлялось возможным.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по Переволоцкому району приняли участие в ликвидации последствий ДТП. Полицейские помогли сначала выгрузить мешки с фасолью, а затем освободить из снежного плена грузовой автомобиль.

Для того, чтобы извлечь автомобиль и прицеп полицейскими были организованы два автокрана и два трактора К-700.

Ночью 19 января из-за технической неисправности остановился автобус с 20 пассажирами и двумя водителями на автодороге в районе с. Погромное Тоцкого района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, организовано размещение пассажиров в резервном автобусе, организовано питание и подвоз горячей воды. Для своевременного реагирования был развернут пункт обогрева. В настоящее время автобус движется в пункт назначения — город Актюбинск.

Читайте также: После ЧС на орской трассе Оренбуржье получит от МЧС пункты обогрева

Ранним утром 19 января в этом же районе на автодороге между селами Жидиловка и Погромное семь автомобилей попали в снежный затор. Силами оперативной группы спасателей МЧС затор ликвидирован. В настоящее время на трассе работает три единицы техники от дорожного управления (одна комбинированная дорожная машина и два трактора «Беларус»).

Читайте также: Оренбуржье закупает высокопроходимую технику