Пекин, 19 января, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В предстоящий год Обезьяны в Китае может резко возрасти количество новорожденных. Бэби-бум связан с благоприятным гороскопом для родившихся в год Обезьяны, сообщает Chinamodern.

Цитата из м/ф «Обезьянки. Гирлянда из малышей». реж Леонид Шварцман. 1983. СССР Обезъянки

По восточному календарю год Обезьяны наступит 8 февраля. Согласно гороскопу, в прогнозы которого верят многие жители Китая, рождённые в этот год, достигают больших успехов в жизни. Многие китайцы планируют рождение детей именно в год Обезьяны.

Напомним, что обезьяна является девятым из 12-летнего цикла животных, которые появляются в китайском зодиаке. Она ассоциируется с элементом воды, олицетворяет изобретательность, сообразительность, любознательность.