Москва, 19 января, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Вечером 18 января появились сообщения о том, что певец и композитор Юрий Антонов госпитализирован в московскую городскую больницу № 1 им. Пирогова с подозрением на инфаркт.

voxxter.ru Юрий Антонов

Однако, через некоторое время на сайте телеканала «360 Подмосковье» появилось опровержение Антонова.

Он заявил: «Никакого инфаркта. Это просто, наверное, отравление. В ресторане что-то не то съел, наверное. Если бы был инфаркт, я бы не разговаривал с вами».

РСН дополняет, что в настоящее время он уже чувствует себя лучше.