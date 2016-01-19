Москва, 19 января, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Сейчас в России сложился комплекс объективных предпосылок для ускоренного развития внутреннего туризма в России. Начиная с 2014 года, в стране начались серьезные изменения структуры российской туристической отрасли, которые в 2015 году закрепились в пользу внутреннего и въездного туризма. По итогам прошлого года внутренний турпоток в стране составил около 50 млн человек, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщили в ведомстве.

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При этом рост спроса, по данным Ростуризма, пока опережает развитие инфраструктуры и конкурентоспособного, отвечающего мировым стандартам качества, турпродукта и инфраструктуры приема.

«Создаваемая туристская и обеспечивающая инфраструктура в наиболее успешных с точки зрения въездного и внутреннего туризма российских регионах становится точкой роста экономики, — отметил Сафонов. — Примером тому является Сочи, который по результатам проведенной к Олимпиаде-2014 комплексной модернизации инфраструктуры, в прошедшие новогодние каникулы стал одним из абсолютных лидеров России по практически 100-процентной загрузке средств размещения».

В целях развития региональной туристической инфраструктуры в России с 2011 года реализуется федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Всего в рамках ФЦП предусмотрено строительство 154 объектов обеспечивающей инфраструктуры на территории 26 регионов России. При этом 55 объектов уже построено и введено в эксплуатацию, 21 объект ожидает ввода в строй, еще 78 находятся в стадии строительства.

За период действия ФЦП из федерального бюджета профинансировано 14,3 млрд руб., а из внебюджетных источников привлечено более 51 млрд рублей инвестиций.