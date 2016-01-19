США, 19 января, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В одном из американских штатов зафиксирована рекордно низкая стоимость одного литра бензина — чуть больше 10 центров (около 7,8 рублей по курсу ЦБ РФ), сообщает телеканал ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл (фрагмент)

Самой низкой цены за литр за десять лет бензин достиг в городе Хафтон Таун (штат Мичиган). Один галлон (около 4 литров) бензина стоит порядка 47 центов.

Представитель издания GazBuddy.com Патрик Де Хаан, который занимается мониторингом цен на бензин в США, рекордное снижение цены на галлон произошло из-за «ценовой войны» между двумя бензоколонками в штате.

Кроме Хафтон Тауна больше нигде в США таких цен на бензин нет — средняя стоимость галлона составляет $1,89 (около 37 рублей за литр), что всего на 17 центов ниже среднего показателя за 2015 год.