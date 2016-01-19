Бразилиа, 19 января, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Руководитель лаборатории флавивирусов Научно-исследовательского института имени Освальду Круза Ана Мария Биспо сообщила, что ученым, занимающимся исследованием вируса Зика, предстоит пройти большой путь, сообщает Agencia Bracil.

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По мнению ученого, есть ряд вопросов, на которые исследователи должны найти ответы. Какие факторы благоприятствуют распространения вируса Зика? Как он проникает через плаценту и влияет на развитие плода? Почему вирус все-таки проникает через плацентарный барьер, если исследования, проводимые до настоящего момента, показывали, что этого не происходит?

Биспо сообщила, что, судя по результатам опытов, проводимых её лабораторией на искусственно созданном мини-мозге, дети, рожденные от матерей, зараженных вирусом Зика, могут страдать не только микроцефалией, но и многими другими заболеваниями, среди которых нарушение зрения у новорожденных.

Ана Мария Биспо — первая исследовательница, которая обнаружила наличие вируса Зика в околоплодных водах, а также подтвердила связь между вирусом Зика и микроцефалией новорождённых. Однако исследовательница подчеркнула, что не все дети, рожденные от матерей, зараженных вирусом Зика, страдают какими-либо аномалиями. Биспо сообщила, что это ещё один вопрос к исследователям: почему в одних случаях плод развивается с аномалиями, а в других — нет?

Руководитель лаборатории также отметила, что цель проводимых исследований — разработать вакцину против вируса Зика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии установлена корреляция между заражением вирусом Зика и рождением детей, страдающих микроцефалией. В отчете, распространенном 12 января Министерством здравоохранения Бразилии, сообщалось, что в период с 22 октября 2015 года по 9 января 2016 года в стране зарегистрировано более 3,5 тыс. подозрительных случаев микроцефалии новорожденных, которые связывают с вирусом Зика.

Напомним, микроцефалия — это недоразвитие черепа и головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью и неврологическими отклонениями.