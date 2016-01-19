Орел, 19 января, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Проверка в Орловском перинатальном центре по факту смерти новорожденных детей проводится по поручению прокурора Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 января в пресс-службе надзорного ведомства.

progorodnn.ru Младенец

Пока никаких подробностей не сообщается, кроме того, что проверка проводится с привлечением специалистов территориальных управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора, департамента здравоохранения по Орловской области.

«В зависимости от результатов проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что с начала января в центре скончались семь новорожденных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орелстат в минувшем, 2015 году, фиксировал рост младенческой смерти. Только за первое полугодие этот показатель вырос более чем на треть. За 11 месяцев зафиксировано 74 случая гибели детей до одного года — на 28% больше, чем за тот же период 2014 года.