Лос-Анджелес, США, 19 января, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Американская академия киноискусств из-за скандала с претендентами на премию «Оскар» проведет переоценку системы ее членства, говорится в сообщении президента Академии Шерил Бун Айзекс, опубликованном в официальном Twitter.

Twitter TheAcademy A statement from Academy President Cheryl Boone Isaacs

Ранее ряд представителей американского шоу-бизнеса призвал бойкотировать премию в связи с тем, что из 20 номинантов не оказалось ни одного афроамериканца. В частности, недовольство высказали актриса Джада Пинкетт-Смит и продюсер и актер Спайк Ли.

По словам Айзекс, пришло время больших перемен. «Академия предпримет кардинальные шаги для изменения состава ее членов», — говорится в сообщении. В ближайшие дни и недели пройдет оценка системы членства, таким образом будет привнесено «столь необходимое разнообразие в составе на 2016 и последующие годы».