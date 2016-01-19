Краснодар, 19 января, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на 86-м году жизни скончался известный фотокорреспондент Анатолий Рябко. Но известность он получил, прежде всего, как автор книг о небе и полетах. Свои произведения он посвящал летчикам и подготовке курсантов. Среди его работ — «Роса на крыльях», «Испытатели», «Берегите землю, мальчики». Эти книги были выпущены федеральными издательствами и стали очень популярны.

ozone.ru Книга Анатолия Рябко «Роса на крыльях»

Анатолий Рябко работал военным летчиком-инструктором Ейского авиационного училища. До преклонных лет он принимал участие в приемке новой авиационной технике, подготовке курсантов, не пропускал ни одно авиашоу. Свои фотографии Рябко публиковал под псевдонимом «Пилигрим».

Служению небу Анатолий Рябко посвятил всю свою жизнь, и все эти годы он не расставался со своим надежным другом — пленочным фотоаппаратом «Зенит», пишет «ВК Пресс». «Для меня пленка — образ, оставленный на холсте. Не все можно увидеть глазами, зато пленка может впитать и передать очертания. Чудо происходит там, где нет ему научного доказательства», — рассказывал Анатолий Рябко.