Москва, 19 января, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в интервью газете «Известия» назвал отказ российской делегации принять участие в зимней сессии ПАСЕ временным, но необходимым шагом.

ghatreh.com Парламентская ассамблея Совета Европы

По его словам, Россия готова участвовать в работе ПАСЕ только на условиях диалога, который может носить только равноправный характер, а не «характер диктата одной страны, в данном случае ПАСЕ, по отношению к другой, в данном случае к России». «А это именно тот «диалог», к которому нас подталкивает антироссийская часть ПАСЕ. К такому диалогу мы не готовы», — сказал Пушков.

«Своими действиями сегодня мы хотим сказать, что не собираемся отворачиваться от наших партнеров в Европе. Отношения с ними сохраняются», — подчеркнул парламентарий. Он назвал возможный выход из Совета Европы «подарком русофобам», которого Москва делать не собирается. Но «отказ от работы в ПАСЕ в силу неадекватности тех настроений, которые сложились в этой организации, — это временный шаг, но необходимый», — заключил Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что российская делегация приняла решение отказаться от участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права участия в голосовании, в руководящих структурах организации и наблюдения за выборами в связи с ситуацией на Украине. Позже, в 2015 году это решение было подтверждено, после чего делегация РФ отказалась от участия в работе ПАСЕ.