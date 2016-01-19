Горно-Алтайск, 19 января, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай началась работа по классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения. Для проведения классификации аккредитована Ассоциации туристских организаций Республики Алтай, сообщили ИА REGNUM в республиканском Министерстве экономики и туризма.

Дмитрий Кобзев, ИА REGNUM На Алтае туристам в качестве «изюминки» для «погружения в среду» иногда предлагают проживание в аиле

«Классификация объектов туристской инфраструктуры является одним из наиболее действенных механизмов оценки качества туристских услуг, формирования базы для оценки соотношения качества и стоимости приобретаемой услуги с целью обеспечения компетентного выбора потребителя услуг», — говорится в сообщении.

Минкультуры России разработало законопроект о поэтапном введение обязательной классификации гостиниц и иных средств размещения на территории страны. Обязательную классификацию предполагается ввести с 2018 года.

Как рассказал ИА REGNUM руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий, в обывательском понимании речь идет о присвоении «звезд» гостиницам. Он подчеркнул, что, в соответствии с недавно вступившими в силу правилами предоставления гостиничных услуг, с 2018 года одним из условий для осуществления такой деятельности является прохождение классификации. «Одним из основополагающих документов, который должны иметь гостиницы, будет свидетельство о прохождении классификации, в противном случае деятельность гостиницы будет незаконна, — подчеркнул Зяблицкий. — Что касается туристских баз, то для них прохождение классификации пока не является обязательным, но с 2020 года кемпинги и турбазы тоже должны будут ее пройти».

По словам президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай, уже разработаны методика классификации и четкий свод критериев, по которым гостиницам будет присваиваться то или иное количество звезд. «Очень много показателей — наличие и качество инфраструктуры, удобств, аппаратуры, площадь номеров, санузлов, высота потолков и так далее, и так далее. Оценка будет производиться не «на глазок», а на основе четких измерений, по каждому номеру будет составляться таблица, вычисляться итоговый балл и так далее. От этого, кстати, будет зависеть стоимость прохождения классификации для гостиницы — она будет колебаться от 15−20 тыс. для одной-двух звезд до нескольких сотен тысяч для гостиниц уровня четырех-пяти звезд», — сказал Зяблицкий.

Он добавил, что российский стандарт приближен к европейских стандартам, в связи с чем «российская звездность» будет в общем-то соответствовать «международной звездности».

На вопрос, нужно ли прохождение классификации турбизнесу, не является ли она еще одним методов «побора» с предпринимателей, Зяблицкий ответил: «Было время, когда я считал, что это не нужно, однако сейчас я считаю, что пройти классификацию действительно необходимо. Она защищает права двух сторон — потребителя и предпринимателя. Для первых, по идее, уже не должно быть неприятных сюрпризов — приобретая путевку в комплекс определенной звездности, он уже точно будет знать, каков минимальный перечень услуг там есть, какой уровень комфорта ему будет обеспечен. Владельцев гостиниц система отчасти оградит от необоснованных претензий клиентов».

По мнению экономиста Станислава Савельева, в Республике Алтай подавляющее количество гостиниц смогут претендовать лишь на одну-две звезды. «На три-четыре звезды «потянут» несколько курортных отелей, принадлежащих крупным национальным корпорациям, на пять звезд — ни один, — сказал он в беседе с ИА REGNUM. — Так что я не уверен, что после классификации местные отели будут «кичиться» своими звездами, вывешивать их на въезде. Но система оценки гостиниц по единым стандартам, конечно, нужна».

Отметим, что в Республике Алтай, по данным Ростуризма, в 2014 году насчитывалось 190 коллективных мест размещения с номерным фондом 2 149. По словам министра туризма региона Евгения Ларина, в 2015 году в регионе в эксплуатацию было сдано 37 новых туробъектов. Турбазы, гостиницы и частные домовладения в период высокого турсезона предоставляют единовременно 18,5 тысячи мест размещения.

В развитие средств размещения на Алтае в 2014 году было инвестировано 1,3 млрд рублей. Стоит отметить, что объем инвестиций в средства размещения в регионе в последние годы неуклонно растет — 750 млн рублей в 2011 году, 881 млн — в 2012-м (рост на 17,4% по сравнению с предыдущим годом), 1,1 млрд — в 2013-м (рост на 24,8%), и, как говорилось выше, 1,3 млрд рублей — в позапрошлом году (рост на 18,1%).

В целом в стране в 2014 году насчитывалось 15 590 гостиниц, которые предлагают свыше 670 тыс. номеров.