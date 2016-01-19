Грозный, 19 января, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, в чей адрес были сделаны высказывания о внесистемной оппозиции в России. Они относились к тем, кто покинул страну и из-за границы клевещет на Россию в угоду Западу. Свои пояснения Кадыров изложил в Instagram.

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«Дорогие друзья! Я сделал твердое заявление о тех, кто уехал из России и оттуда поливает грязью и клевещет на нашу страну. Они угрожают России, ездят в США, столицы стран Европы, подсказывают, какие ввести санкции, чтобы подорвать экономику, безопасность, стабильность России. Также грозятся за 30 секунд вернуть Крым», — написал Кадыров.

Кадыров также отметил, что этих людей, а также их приспешников, он имел в виду, призывая привлечь к ответственности представителей внесистемной оппозиции. К законной российской оппозиции эти слова не относились.

«А истинные враги России сразу же засветились, а также и те, кто явно или скрытно сочувствует им. Хотя я никого и не называл по имени», — сообщил он.

Кадыров удивлён реакцией уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой, которая, по его мнению, поспешила с выводами.

«Я лично этих людей, вечно смотрящих в сторону Запада, не считаю частью нашего общества. Они сразу же начали делать громкие заявления об угрозах и прочем», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января на пресс-конференции в Грозном Рамзан Кадыров сделал резкое заявление в сторону внесистемной российской оппозиции.

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