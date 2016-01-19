Подгорица, 19 января, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Черногория выдвинула кандидатуру министра иностранных дел страны Игоря Лукшича на пост должность нового генерального секретаря ООН. Соответствующее письмо, направленное миссией Черногории при всемирной организации, опубликовано на официальном сайте председателя Генассамблеи Могенса Люккетофта.

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Как отмечается в письме, правительство Черногории считает, что Лукшич обладает «всеми необходимым навыками, качествами, знаниями и опытом», чтобы осуществлять функции генсека.

Ранее, напомним, премьер-министр Черногории Мило Джуканович сообщил, что проводил консультации по кандидатуре Игоря Лукшича с представителями «влиятельных стран-членов ООН».

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря председатель Генассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета безопасности ООН Саманта Пауэр направили письма 193 странам-членам организации, в которых проинформировали о начале выдвижения кандидатов на пост нового генерального секретаря ООН.

Подобная практика будет применяться впервые. До последнего времени избрание генсеков организации входило в компетенцию пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Однако в сентябре этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой процесс избрания главы организации должен стать открытым.

Претендентам для участия в отборе необходимо будет представить своё резюме и изложить своё видение работы на посту генсекретаря ООН. Первые слушания кандидатов начнутся весной следующего года, а процедура отбора начнётся в конце июля.

Преемник действующего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна должен будет вступить в должность с 1 января 2017 года.

Кандидатами на пост генсека ООН на сегодняшний день выдвину также министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич и экс-глава МИД Македонии Срджан Керим.