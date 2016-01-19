Бухарест, 19 января, 2016, 04:06 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе визита в Бухарест похвалила Румынию за «существенный прогресс в борьбе с коррупцией и проведении судебной реформы». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынской президентуры, Нуланд заявила в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

U.S. Embassy Moldova Виктория Нуланд

В ходе встречи был подчеркнут «привилегированный» характер двусторонних румыно-американских отношений и выражена решимость в дальнейшем «всесторонне укреплять стратегическое партнерство между Румынией и США».

Глава румынского государства подчеркнул твердость Румынии в том, что касается выполнения ее обязательств в качестве члена НАТО, особенно на фоне «проблем в области безопасности, стоящих сегодня перед международным сообществом».

Собеседники также обменялись мнениями о событиях в восточном соседстве Европейского союза, особо остановившись на ситуации в Молдавии, где, по мнению собеседников, «необходимо продолжение процесса реформ и европейского курса страны».

На встрече также обсуждалась ситуация на Украине, которая «имеет прямое негативное воздействие на региональную безопасность».

Кроме того, обсуждалась «европейская повестка»: кризис беженцев, энергетическая безопасность и ситуация в регионе Западных Балкан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бухаресте Нуланд находится в рамках регионального турне. В румынской столице она также провела встречи с премьером Дачианом Чолошем и госсекретарем МИД по стратегическим делам Даниелом Ионицэ.