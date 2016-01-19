Бухарест, 19 января, 2016, 03:41 — ИА Регнум. США и Румыния поддерживают создание в Молдавии парламентского большинства, выступающего за создание «проевропейского» правительства страны. Об этом заявила 18 января в ходе визита в Бухарест помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/hand_made_simf Печеньки

По словам Нуланд, Вашингтон и Бухарест «поддерживают стремление молдавских граждан жить в европейской и демократической стране». «Как вы знаете, Молдавия в последние месяцы проходила через правительственный кризис, и мы совместно с нашими партнерами поддерживаем переговоры о создании нового правительства. Сегодня положение дел выглядит куда лучше ввиду создания нового парламентского большинства, выступающего за проевропейское правительство, и мы очень поддерживаем это», — сказала она.

Нуланд заявила, что Молдавии следует «возобновить внедрение реформ в европейском стиле: реформу банковской системы, судебную реформу, финансовую реформу». «Новое правительство должно вернуться к переговорам с МВФ. Мы обсуждали сегодня и срочную гуманитарную помощь, а также необходимость долгосрочной политической и экономической поддержки, взаимодействие в сфере энергетики», — добавила помощник госсекретаря США.

В Бухаресте Нуланд находится в рамках регионального турне. В румынской столице она провела встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером Дачианом Чолошем, госсекретарем МИД по стратегическим делам Даниелом Ионицэ.

ИА REGNUM напоминает, что до сих пор Румыния и ЕС в целом поддерживали президента Молдавии Николая Тимофти в его противостоянии с первым зампредом Демпартии Молдавии олигархом Владимиром Плахотнюком, который стремится взять в свои руки все рычаги власти в стране.

14 января Тимофти отказал Плахотнюку в назначении на должность кандидата в премьеры и выдвинул на эту должность своего советника Иона Пэдурару. Однако уже 15 января в результате кулуарных интриг Пэдурару снял свою кандидатуру и на должность кандидата в премьеры был назначен ближайший соратник Плахотнюка Павел Филип. Его готово поддержать собранное Демпартией «парламентское большинство», в которое вошли демократы, либералы, часть либерал-демократов, а также депутаты, ранее покинувшие Либерально-демократическую партию, Партию коммунистов и Партию социалистов .

16 января в Кишиневе прошли масштабные акции протеста против назначения на должность премьера «человека Плахотнюка». Протестующие также выразили намерение усилить давление на власть и провести «решающую» акцию протеста в день, когда парламент попытается утвердить правительство Филипа. Однако, уже очевидно, что одобрительных «печенек» от Нуланд они не дождутся. Поддержав власть Плахотнюка, Нуланд поставила точку в нынешнем этапе политического кризиса в Кишиневе.