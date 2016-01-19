Минск, 19 января, 2016, 03:40 — ИА Регнум. В Гомеле 18 января прошел стихийный митинг индивидуальных предпринимателей, заявивших о невозможности работать в соответствии с требованиями президентского указа № 222, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tveda.ru Горелка

К удивлению чиновников Гомельского облисполкома, у парадного подъезда внезапно собралось не несколько десятков «ИПшников», а несколько сотен. Руководство области вполне здраво рассудило вступить с ними в переговоры и пригласить в помещение подальше от крыльца здания.

Часть предпринимателей проследовала в ДК «Юность» на переговоры с чиновниками, которые предложили создать рабочую группу по изучению «проблемных вопросов» гомельских индивидуальных предпринимателей, как будто эти вопросы прозвучали впервые или в них было что-то непонятно. «ИПшники», как и их коллеги в других городах Белоруссии, заявили о невозможности выполнять требования указа № 222, подписанного Александром Лукашенко и обязывающего торговать только при наличии накладных и сертификатов качества.

Именно с сертификатами и была проблема: мало того, что их не выдавали российские продавцы — сертификация в Белоруссии требовала времени и денег, что совсем не устраивало продавцов продукции зарубежного легпрома, мода на которую стремительно менялась. Сам Лукашенко, недавно справивший инаугурацию на очередной срок, 14 января заявил, что никаких поблажек «ИПшникам» больше не будет. Эту же позицию подтвердило Минэкономики Белоруссии по итогам состоявшегося 14 января совещания членов созданного при министерстве «общественного консультативного совета (ОКС) по актуальным вопросам работы индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих торговлю товарами легкой промышленности».

Зампред Гомельского облисполкома Болеслав Пирштук выслушал собравшихся в «Юности» предпринимателей и заверил в возможности найти консенсус. Он также призвал собравшихся умерить эмоции, не политизировать проблему и дожидаться итогов совместной работы с представителями микробизнеса, которые были отобраны методом прямой демократии прямо в зале.

Аналогичное, но меньшее по численности выступление индивидуальных предпринимателей состоялось 18 января в Новополоцке (Витебская область). В этот же день представители оппозиционной «Объединённой гражданской партии» провели пикет в Минске около здания Совмина, заявив о поддержке требований белорусских ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Минске РОО «Перспектива» (лидер — Анатолий Шумченко) провело «Антикризисный форум предпринимателей», на который собрались индивидуальные предприниматели со всей республики, заявившие о невозможности работать по новым правилам реализации импортных товаров. По итогам форума было составлено обращение к властям и решено провести очередной форум 25 января.

Также напомним, в октябре 2015 года было отмечено протестное выступление предпринимателей города Полоцка (Витебская область). Однако большая часть белорусских «ИПшников» предпочла не вступать в прямой конфликт с властями «сильной и процветающей» постсоветской республики.