Вашингтон, 19 января, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Один из основателей американской рок-группы Eagles Гленн Фрай скончался в Нью-Йорке на 67-м году жизни, передаёт телеканал CBS.

1037theloon.com Гленн Фрай — один из основателей американской рок-группы Eagles

Сообщается, что музыкант страдал от целого ряда тяжёлых заболеваний, в том числе пневмонии и ревматоидного артрита.

Гленн Фрай создал группу Eagles вместе с Доном Хенли в 1971 году. После распада группы в 1980 году он начал сольную карьеру.

Гленн Фрай был одним из авторов таких композиции, как «Hotel California» и «Life in the Fast Lane».