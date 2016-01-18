Воронеж, 19 января, 2016, 01:59 — ИА Регнум. В праздник Богоявления, или Крещения Господня, воронежцы выстаивают в часовых очередях, чтобы опуститься в иордань — прорубь с освященной водой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в купель на Адмиралтейской площади окунулись более 500 человек, и желающие приобщиться к православному обычаю продолжают прибывать.

ИА REGNUM Рядом с купелью продавали горячую еду, чай и теплые платки

Всего в Воронеже оборудовано 12 мест для купания. На них за безопасностью следят около 200 спасателей.

С 21:00 18 января до 6:00 19 января закрыто движение транспорта по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Пятницкого до улицы Большой Стрелецкой), улицам Чернышевского (от улицы Володарского до улицы Софьи Перовской), Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской), Большой Стрелецкой (от улицы Станкевича до Петровской набережной), Станкевича (Красноармейского переулка до улицы Свободы), по Ольховому переулку (от Ленинского проспекта).

Рядом с купелями дежурят палатки, где воронежцы смогут согреться, а также организована торговля горячей едой и чаем.