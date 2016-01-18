Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2016, 01:56 — ИА Регнум. На территории Кроноцкого заповедника на Камчатке впервые за 8 лет инспекторы обнаружили медведя-шатуна, который бродит по берегу Тихого океана в поисках пропитания. Но еды там нет и, как считают специалисты резервата, поэтому у зверя крайне мало шансов на выживание.

instapics.ru Медведь

При этом, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM специалисты заповедника, медведь подволакивает задние лапы. Это значит он болен или ранен, что значительно уменьшает его шансы остаться в живых. На побережье океана выжить шатунам помогают найденные туши погибших тюленей и птиц. Но сейчас на берегу нет ничего, кроме льда и морской капусты.

В последний раз шатуна на территории Кроноцкого заповедника видели в 2008 году, но их появление не такая уж и редкость, говорят сотрудники особо охраняемой территории.

«Например, около 30 лет назад зимой к погранзаставе в окрестностях бухты Ольга вышел годовалый медвежонок. Вероятно, он остался без матери и не смог самостоятельно залечь в берлогу. Пограничники поймали беднягу сетями. Затем вертолётом его доставили в Елизово и поместили в местный зоопарк, а позже медвежонка отправили в Московский зоопарк», — рассказал, консультант научного отдела Кроноцкого заповедника Александр Никаноров.

Специалисты отмечают, что одной из главных причин, почему медведи вовремя не залегают в спячку, является нехватка пищи, то есть они не смогли откормиться за лето и осень. При этом прикармливать зверей нельзя. Это крайне опасно, так как звери могут пойти в поисках пищи к человеческому жилью, а в пределах Кроноцкого заповедника — к кордону инспекторов.

Напомним, камчатские бурые медведи начинают залегать в спячку в декабре. Популяция бурых медведей на Камчатке оценивается более чем в 20 тысяч особей. В Кроноцком заповеднике обитают более 800 медведей.