Баку, 22 января, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Когда 70% бюджета — это доходы от экспорта энергоносителей, при вынужденной девальвации национальной валюты, разгоняющей инфляцию, властям Азербайджана будет очень сложно сохранить социальную стабильность, считает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

imagenius.ru Взорвавшаяся лампочка

В Азербайджане начался разгон инфляции и снижение доходов населения на фоне заметного роста цен на товары первой необходимости. Положение усугубилось тем, что после того, как в октябре 2015 года со скандалом был отправлен в отставку один из самых ближайших соратников президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава министерства национальной безопасности Эльдар Махмудов, волна увольнений захлестнула практически весь силовой блок. Это уже признак политического кризиса.

Причины кризиса и нарастающей нестабильности разные эксперты видят по-разному. Кто-то видит их в происках Армении, кто-то — в «излишне жесткой» позиции Баку в отношении оппозиции, а американская аналитическая компания Stratfor, широко известная в узких кругах, вообще советует руководству страны пойти на политические уступки оппозиции.

Наверное, никому не надо напоминать, что все последние сносы режимов, называемые то «арабскими веснами», то «майданами достоинства» и так далее, как раз и начинались с уступок оппозиции? Видимо, не зря в Азербайджане ищут выгодополучателей от разжигания нестабильности в стране за ее пределами.

Что касается Москвы, то она при наличии разногласий по некоторым внешнеполитическим вопросам с Баку, больше всех заинтересована в сохранении политической и прочей стабильности в соседнем Азербайджане и выступает против «цветных революций» на постсоветском пространстве.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов