Киев, 22 января, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Поехав в Европу на коне русофобии и непохожести на «москалей», да и вообще славян, майданная хунта на Украине за два неполных года своего правления успела привести страну к потере идентичности и полному банкротству культуры и государственности. Постоянный автор ИА REGNUM Яков Рудь скрупулезно посчитал, что уже успела потерять постмайданная Украина на пути в Европу.

fraza.ua Задний двор

По сути, Украина являет собой страшный пример того, как без внешней агрессии, руками меньшинства при молчаливом попустительстве большинства развитое индустриальное государство отбросили в средневековую архаику, а народ превратили в толпу Иванов, не помнящих родства.

Вопреки своим национальным интересам, Киев распахнул двери перед глобализацией во всех ее проявлениях, включая такие разрушительные, смертельно опасные для любого государства, как внешнее управление и полная либерализация социально-экономических процессов.

Отказ от всего, что роднило и связывало с Россией, лишил Украину практически всех ее успехов и побед, добытых в прошлом. Лихорадочные поиски собственных достижений дали мало проку. Пришлось на ходу переключаться на образ страны-жертвы, история которой представляет собой нескончаемый ряд поражений, потрясений, унижений и разочарований. Декоммунизация же по-украински на поверку обернулась не чем иным, как дерусификацией.

В определении собственного (эксклюзивного!) места между Востоком и Западом, между Европой и Евразией, в поисках своего особого пути, ведущего в «светлое будущее», Украина не преуспела. И оказалась на задворках и Европы, и истории.

Нам, в России, стоило бы особенно внимательно вдумываться в написанный кровью на Майдане, в Доме профсоюзов в Одессе, на Донбассе урок, который нам преподает Украина. Пока еще не совсем забыты наши Болотная и Сахарова, которые должны были — по замыслу наших заокеанских «партнеров», — но чудом не превратились в российский Майдан и Банковскую.

Подробности читайте здесь: Бідність: путь Украины с «майдана» на задворки истории

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