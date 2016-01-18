Владимир, 18 января, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Делегацию из Владимирской области, которая участвует в крупнейшей выставке сельскохозяйственной продукции «Зеленая неделя» в Берлине, нельзя считать официальной. Несмотря на то, что в Берлин поехали президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов и вице-президент организации Кирилл Гаврилов, а также директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области Евгений Вишневский, Владимирская область официально не участвует в выставке. Об этом «Зебре ТВ» рассказал заместитель губернатора Владимирской области по сельскому хозяйству Роман Русанов.

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По словам заместителя губернатора, участие официальной делегации было запланировано, однако от планов было решено отказаться из-за того, что министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву Германия отказала в визе.

«Я считаю, что было бы неправильно, если в сложившейся ситуации российские регионы на «Зелёной неделе» были представлены высшими должностными лицами или их заместителями», — цитирует издание Роман Русанов.

При этом он отметил, что представители Владимирской области проведут 13 рабочих встреч. В том числе, они обсудят с представителями Бельгии возможность закупки племенного скота, а с представителями других стран наладят сотрудничество в сфере мясопереработки.

ИА REGNUM отмечает, что «Зеленая неделя» — крупнейшая в мире выставка, на которой представлена продукты пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства. Владимирская область впервые приняла в ней участие в 2014 году.