Минск, 16 января, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Белорусским предпринимателям уменьшат штрафы, но не изменят условия работы — действие президентского указа № 222 сохранится. Об этом 16 января проинформировало Минэкономики Белоруссии по итогам состоявшегося 14 января совещания членов созданного при министерстве «общественного консультативного совета (ОКС) по актуальным вопросам работы индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих торговлю товарами легкой промышленности».

пресс-служба президента Белоруссии

Мероприятие прошло в министерстве и, судя по официальному пресс-релизу — без представителей республиканского общественного объединения «Перспектива», которое провело «Антикризисный форум предпринимателей». Таким образом, бюрократия посовещалась с некими структурами, выступающими от имени предпринимателей, но не с теми, кто инициировал рассмотрение проблемы.

«В то же время на совещании было отмечено, что среди предпринимателей, приостановивших свою работу, велико число членов общественного объединения «Перспектива»; возможно, вследствие того, что этот бизнес-союз постоянно выражал свое несогласие с нормами указа № 222 и нацеливал своих членов не на его исполнение, а на ожидание его отмены», — сказано в официальном сообщении министерства.

Заседание прошло под председательством замминистра экономики Ирины Костевич с участием членов ОКС, замминистра торговли Ирины Наркевич, заместителей министра по налогам и сборам Владимира Муквича и Светланы Шевченко, зампреда Госстандарта Сергея Ивлева, и.о. директора департамента по предпринимательству Минэкономики Петра Арушаньянца, начальника отдела предпринимательства Миноблисполкома Дениса Курленко, начальника отдела предпринимательства Мингорисполкома Ольги Леошко, представителей Верховного суда, Нацбанка и других структур, а также председателей «Белорусского союза предпринимателей» Александра Калинина и «Минского столичного союза предпринимателей и работодателей» Владимира Карягина, директора «Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. профессора Кунявского» Жанны Таразевич.

В ходе совещания были рассмотрены такие вопросы, как: применение ответственности за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза; необходимость с 1 января 2016 года установки и использования платежных терминалов в торговых объектах Минска, городах областного и районного подчинения, в том числе в свете деноминации; осуществление проверок налоговыми органами по вопросам соблюдения норм указа Александра Лукашенко № 222 от 16 мая 2014 года.

В отличие от РОО «Перспектива», которое возглавляет Анатолий Шумченко, в других ОО ситуация была прямо противоположной, судя по официальному сообщению: «Комментируя ситуацию с выходом индивидуальных предпринимателей на работу, Александр Калинин отметил, что ИП — члены Белорусского союза предпринимателей свою работу продолжили и всеми необходимыми документами обладают. Это стало следствием планомерной разъяснительной работы, проведенной союзом заранее. Аналогичная информация есть и в отношении индивидуальных предпринимателей — членов Минского столичного союза предпринимателей и нанимателей».

«Кроме того, на совещании обсуждался вопрос о необходимости уменьшения административной ответственности индивидуальных предпринимателей за нарушение Технических регламентов. Госстандартом в настоящее время подготовлены предложения по снижению размера штрафных санкций к индивидуальным предпринимателям за нарушения в области санитарно-эпидемиологических требований и требований технических нормативных правовых актов. Проект изменений направлен на согласование с заинтересованными», — проинформировало министерство.

Чиновники заверили: в работе платёжных терминалов (для приёма оплаты кредитками) они помогут — «с владельцами таких терминалов банки организуют оперативную выездную работу», а «заключившие договор на их установку до 1 января 2016 года, будут освобождаться от ответственности по малозначительности».

«На совещании было отмечено, что распространенная информация о введении соответствующего моратория на проверки в Российской Федерации не соответствует истине, так как там речь идет лишь о трехлетнем моратории на плановые проверки субъектов малого предпринимательства, введенном с 1 января 2016 года, который не распространяется на контроль за исполнением налогового, валютного, банковского и таможенного законодательства, а также — на страховой надзор», — подчеркнули в Минэкономики Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Александр Лукашенко на совещании по случаю утверждения решения на охрану госграницы прокомментировал своё видение решения проблем белорусских «ИПшников», подчеркнув: «Народ должен понимать, что импортная шмотка — это не только большие деньги из их кармана, но и отсутствие работы у себя».

Лукашенко подчеркнул, что торгующие импортом ИП должны осуществлять свою деятельность согласно установленным правилам, и правила эти ослаблять не следует. Обогащаясь к председателю Совмина Андрею Кобякову, он предостерёг от варианта уступок «ИПэшникам», отметив, что «с 1 января закончились их медовые годы и надо работать в равных условиях, по соответствующим документам».