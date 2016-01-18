Грозный, 18 января, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал обрушившеюся на него критику по поводу своего заявления о непарламентской оппозиции. Комментарий Кадыров дал сегодня, 18 января, на своей странице в социальной сети Instagram.

66.ru Рамзан Кадыров — Глава Чеченской Республики

Напомним, Кадыров ранее заявил, что внесистемная оппозиция пытается использовать сложную экономическую ситуацию в России для своих политических целей. Также он обвинил внесистемную оппозицию в незаинтересованности в процветающей и сильной России.

Представителей внесистемной оппозиции Кадыров назвал предателями и предложил судить их за подрывную деятельность.

После подобного заявления на Кадырова обрушилась критика со стороны той самой внесистемной оппозиции, ряда политиков и общественных деятелей, а также правозащитников. Некоторые высказывали мнение о том, что Кадыров должен быть отстранен от руководства Чеченской Республикой.

Кадыров ответил на критику. Он подчеркнул, что сделал твёрдое заявление о тех, кто уехал из Российской Федерации и из-зарубежа поливает грязью и клевещет на РФ.

«Они угрожают России, ездят в США, столицы стран Европы, подсказывают, какие ввести санкции, чтобы подорвать экономику, безопасность, стабильность России. Также грозятся за 30 секунд вернуть Крым. Непонятно куда! Именно их и их приспешников внутри страны я имел в виду, говоря о привлечении к ответственности внесистемной оппозиции», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что его высказывание не касалось «законной оппозиции», которая поднимает социальные и экономические проблемы.

Кадыров подчеркнул, что не считает частью российского общества людей, которые «вечно смотрят в сторону Запада». При этом глава Чечни считает, что своим заявлением он никому не угрожал.