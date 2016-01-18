Минск, 18 января, 2016, 22:58 — ИА Регнум. «Белорусское правительство будет настаивать на том, чтобы тема прав человека в Белоруссии вообще не поднималась на встречах ОБСЕ», — заявила 18 января корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач.

Ольга Карач Ольга Карач

По мнению Карач, официальный Минск вполне ожидаемо желает свернуть обсуждение состояния прав человека в постсоветской республике, переключив внимание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на сугубо меркантильные темы. Подтверждением этому является очередное заявление представителя официального Минска в организации Валерия Воронецкого на состоявшемся в начале января специальном заседании постоянного совета ОБСЕ. Чиновник призвал к «деполитизации» правозащитной тематики и предложил сосредоточиться на рассмотрении вопросов экономического сотрудничества и создания благоприятного бизнес-климата.

«Иногда возникает ощущение, что власти Белоруссии оперируют терминами, совсем не понимая или сознательно игнорируя их смысл. Что такое «деполитизация правозащитной сферы» в устах нашего МИДа? Это словосочетание может означать что угодно», — считает лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом».

По мнению Карач, «деполитизация правозащитной сферы» в устах представителя официального Минска означает отказ от рассмотрения проблем данной сферы по существу и в целом. Она отметила: «На нормальный язык это можно перевести так: «Не вспоминайте про нарушения прав человека в Белоруссии, давайте вот лучше займемся экономикой и экологией».

Оценивая предложение официального Минска на спецзаседании ОБСЕ отказаться от обсуждения правозащитной тематики в постсоветской республике и сконцентрироваться на обсуждении мероприятий по линии «второй корзины», Карач отметила: «Сегодня ситуация складывается так, что Лукашенко диктует условия, а не ОБСЕ или кто-то другой. Поэтому права человека, скорее всего, будут задвинуты даже не во «вторую корзину», а в «третью» или даже «четвёртую».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск не признаёт мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии и отказывает ему во въезде не территорию постсоветской республики. Власти Белоруссии игнорируют решения и рекомендации СПЧ ООН, в том числе относящиеся к проблематике соблюдения прав человека и демократических стандартов.

Александр Лукашенко уверен, что стандартов демократии не существует вовсе. Из этого следует, что ООН, ОБСЕ и другие международные организации занимаются непонятно чем, а Белоруссия, в свою очередь, ратифицировала и обязалась исполнять документы с непонятным официальному Минску содержанием.