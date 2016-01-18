«Что такое «деполитизация правозащитной сферы» в устах МИД Белоруссии?»
Минск, 18 января, 2016, 22:58 — ИА Регнум. «Белорусское правительство будет настаивать на том, чтобы тема прав человека в Белоруссии вообще не поднималась на встречах ОБСЕ», — заявила 18 января корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач.
По мнению Карач, официальный Минск вполне ожидаемо желает свернуть обсуждение состояния прав человека в постсоветской республике, переключив внимание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на сугубо меркантильные темы. Подтверждением этому является очередное заявление представителя официального Минска в организации Валерия Воронецкого на состоявшемся в начале января специальном заседании постоянного совета ОБСЕ. Чиновник призвал к «деполитизации» правозащитной тематики и предложил сосредоточиться на рассмотрении вопросов экономического сотрудничества и создания благоприятного бизнес-климата.
«Иногда возникает ощущение, что власти Белоруссии оперируют терминами, совсем не понимая или сознательно игнорируя их смысл. Что такое «деполитизация правозащитной сферы» в устах нашего МИДа? Это словосочетание может означать что угодно», — считает лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом».
По мнению Карач, «деполитизация правозащитной сферы» в устах представителя официального Минска означает отказ от рассмотрения проблем данной сферы по существу и в целом. Она отметила: «На нормальный язык это можно перевести так: «Не вспоминайте про нарушения прав человека в Белоруссии, давайте вот лучше займемся экономикой и экологией».
Оценивая предложение официального Минска на спецзаседании ОБСЕ отказаться от обсуждения правозащитной тематики в постсоветской республике и сконцентрироваться на обсуждении мероприятий по линии «второй корзины», Карач отметила: «Сегодня ситуация складывается так, что Лукашенко диктует условия, а не ОБСЕ или кто-то другой. Поэтому права человека, скорее всего, будут задвинуты даже не во «вторую корзину», а в «третью» или даже «четвёртую».
Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск не признаёт мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии и отказывает ему во въезде не территорию постсоветской республики. Власти Белоруссии игнорируют решения и рекомендации СПЧ ООН, в том числе относящиеся к проблематике соблюдения прав человека и демократических стандартов.
Александр Лукашенко уверен, что стандартов демократии не существует вовсе. Из этого следует, что ООН, ОБСЕ и другие международные организации занимаются непонятно чем, а Белоруссия, в свою очередь, ратифицировала и обязалась исполнять документы с непонятным официальному Минску содержанием.