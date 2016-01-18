Минск, 18 января, 2016, 22:44 — ИА Регнум. «Россия ищет новые подходы к ведению войн оружием будущего. И похоже на то, что Генштаб России оправдывает своё главное предназначение — быть мозгом армии и не повторить той вечной ошибки, когда генералы готовились и готовили войска к «прошлой войне», — заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM белорусский военный эксперт Николай Петрушенко, оценивая эффективность применения боевых роботов Вооружёнными силами России в Сирии и перспективы экспорта ВПК Белоруссии подобной продукции.

ИА REGNUM Военный эксперт Николай Петрушенко

По мнению эксперта, для оценки эффективности проведения Российской армией боевой операции с участием роботов мало исходных данных. Однако, главное, что продемонстрировал Генштаб России в сирийском конфликте, считает Петрушенко — не атаку боевых роботов на конкретную высоту, а готовность России к «войне будущего», наличие сил и средство для этого.

«Есть испытанная временем и оправдавшая себя форма изучения, обобщения и внедрения в практику опыта применения нового оружия и новых способов ведения боевых действия. С нетерпением жду сообщений о военно-научной конференции в России по этой теме», — сказал Петрушенко, оценивая эффективность участия Российской армии в сирийском конфликте.

Оценивая разработки ВПК Белоруссии в области автоматизированного управления войсками и доведения до нужных кондиций боевых роботов, эксперт отметил: «В своё время белорусы в этом направлении весьма преуспевали. К примеру, новые системы управления разрабатывались в Минске на оборонных предприятиях, испытывались на площадке «Березина» в военном городке Печи и внедрялись в ракетные войска и самоходную артиллерию. По своим ТТХ, они были и сегодня остаются безупречными.

«Но, как в каждой системе, есть в автоматизации и компьютеризации и слабое звено, и именно оно определяет прочность всей цепи. Что толку в принятии на вооружение дивизиона САУ «Гвоздика» советского мотострелкового полка ЭВМ, если во взводе управления начальника артиллерии полка стояли арифмометры и артиллерийские линейки, и огонь по целям вели «дедовским способом», — добавил Петрушенко.

«Демонстрируя хроническое отставание в осмыслении того нового, что появляется на этом театре военных действий, Белоруссия может быть законодателем моды лишь в области «вчерашних» средств вооружённой борьбы», — констатировал эксперт.

Он пояснил свою позицию, сославшись на такой факт: «Несколько дней тому назад военно-научное общество Белоруссии одобрило и представило на рассмотрение заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил РБ по научной работе полковника Николая Бузина план работы на 2016 год. Полагаю, что он уже утверждён в ГШ РБ. Оставляю за скобками многие сильные стороны этого документа и предлагаю критически оценить те мероприятия, которые будут проведены по линии Минобороны, Генштаба Вооруженных сил и Национальной академии наук. Привожу краткие названия тем: Первая мировая война, начальный период Великой Отечественной войны. Завершает перечень межвузовская конференция «История артиллерии в боевых примерах». Не густо, если учесть, что в 2015 году Россия всему миру продемонстрировала массированное применение крылатых ракет «Калибр» с искусственным интеллектом и атаку боевых роботов в Сирии. Показательным было оперативное сосредоточение в Сирии новейших комплексов ПВО С-400, создавших непробиваемый купол на сотни вёрст вокруг, а также подавление средствами РЭБ электронных систем вероятных противников».