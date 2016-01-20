Оттава, 20 января, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Западные СМИ продолжают петь песни о том, что российские ВКС в Сирии якобы бомбят не ИГИЛ (организация запрещенная в России), а расположения «умеренной сирийской оппозиции». Только вот эффективность этих пропагандистских песен слабеет.

zozhnik.ru Гири

Обозреватель ИА REGNUM Владимир Лорченков на примере государственной телерадиокомпании Канады CBC рассказывает о том, как перестает действовать оголтелая пропаганда западных СМИ.

Голословные утверждения якобы экспертов о том, что Россия защищает в Сирии режим Башара Асада, вызывают изжогу не только в России, но и у западных обывателей. Чтобы убедиться в этом достаточно открыть комментарии под любой новостью об участии российских ВКС в сирийском конфликте.

Министр пропаганды третьего рейха Йозеф Геббельс учил своих подчиненных: «Чем наглее ложь, тем быстрее она распространяется». Это бесспорно так, но мы не в первой половине XX века живем, интернет и гражданская журналистика позволяют думающим людям отличить правду от вымысла.

Хочется понять, сколько же осталось на белом свете этих самых мыслящих людей. И способны ли они, обретя правду, что-то противопоставить машине западной пропаганды.

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