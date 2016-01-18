Тромсё, Норвегия, 18 января, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Сегодня в заполярном норвежском городе Тромсё стартует крупнейший в Норвегии Международный кинофестиваль художественного и документального кино TIFF. Как сообщается на официальном сайте Фестиваля, в конкурсную программу нынешнего года вошла российская драма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» режиссёра Андрея Кончаловского.

Цитата из к/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». реж. Андрей Кончаловский. 2014. Россия Тимур Бондаренко, Алексей Тряпицын

Фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» является обладателем «Золотого орла — 2015» за лучший сценарий и двух «Золотых львов» Венецианского фестиваля. Лента входит в трилогию Кончаловского о российской глубинке, куда также вошли «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и «Курочка ряба», и изначально был наблюдением режиссёра за жизнью маленькой деревни Косицина в Архангельской области.

По словам Кончаловского, фильм может показаться интересной европейским зрителям, тем, кто никогда не видел и не знает такой жизни и таких мест.

ИА REGNUM напоминает, в 2014 году оскаровский комитет рекомендовал работу Кончаловского в качестве кандидата на премию «Оскар-2014» от России как лучший иностранный фильм. Однако режиссёр попросил не выдвигать свою картину, пояснив это тем, что бороться за премию американской киноакадемии было бы нелепо после озвученной им в последние годы критики американского кинематографа в целом и его пагубного влияния на вкусы и пристрастия российских зрителей.

Всего на Фестивале в Норвегии будет представлено около 120 художественных, документальных и анимационных фильмов. В конкурсе примут участие премьеры последних лет — 12 картин из Франции, Испании, Швеции, США и других стран.

Среди претендентов на победу — «Монстр с тысячью голов» (Мексика), «Воровская честь» (Швеция), «Аномализа» (США) — фильмы, с успехом демонстрировавшиеся в Венеции, Каннах и на других международных фестивалях.

На церемонии закрытия победителям будут вручаться пять разыгрываемых наград, в числе которых главный приз — «Аврора». Помимо отбора жюри пройдёт традиционное голосование на приз зрительских симпатий.

Кинофестиваль TIFF проходит в Норвегии с 1991 года и за 25 лет стал крупнейшим киносмотром в стране, собирая ежегодную аудиторию примерно в 60 тысяч человек, при том что население города — чуть более 70 тысяч. Традиционно даты проведения фестиваля выпадают на 3 неделю года. В 2016 году TIFF стартует с 18 по 24 января.

Российское кино — постоянный участник норвежского киносмотра. В прошлые годы здесь «засветились» «Как я провел этим летом», «Левиафан» и другие отечественные картины. В 2012 году фильм Андрея Звягинцева «Елена» получил главный приз Фестиваля.

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