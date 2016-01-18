Киев, 18 января, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня, 18 января, в Брюсселе встретился с вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем.

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Отчет о встрече публикует пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в рамках обсуждения вопросов сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере энергетики стороны обменялись мнениями относительно состояния выполнения договоренностей, достигнутых по итогам трехсторонних консультаций, по поставкам российского газа на Украину в зимний период 2015—2016 гг.

«Важное внимание было уделено вопросам реформирования газового сектора Украины, привлечения европейских инвестиций в украинскую газотранспортную систему и необходимости дальнейшего увеличения реверсных поставок газа в Украину с территории государств — членов ЕС», — говорится в сообщении.

Кроме того, Климкин призвал к «сохранению солидарного подхода» Евросоюза с Украиной и отметил в этом контексте важность предотвращения строительства новых газопроводов в обход Украины, «которые являются политически мотивированными и не соответствуют законодательству ЕС».

В завершение пресс-службой правительства Украины отмечается, что со стороны ЕК «была подтверждена готовность к дальнейшему сотрудничеству с Украиной как надежным транзитером газа в Европу и отмечено, что приведение украинского энергетического сектора в соответствие с Третьим энергетическим пакетом предоставляет дополнительные возможности в этом контексте».

В 2015 году российский «Газпром» подписал с европейскими партнерами соглашение акционеров по создания газопровода «Северный поток — 2». Реализацией проекта займется совместная проектная компания New European Pipeline AG, в которой «Газпрому» будет принадлежать 51% акций, E. ON, Shell, OMV и BASF/Wintershall — по 10% и французской ENGIE — 9%. Согласно проекту, «Северный поток —2» будет состоять из двух ниток общей пропускной способностью 55 млрд кубометров в год, которые пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Таким образом, пропускную способность газопроводной системы «Северный поток» предполагается удвоить до 110 млрд кубометров.