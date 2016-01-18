Калининград, 18 января, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Пограничное управление ФСБ по Калининградской области прогнозирует в январе рост контрабанды через государственную границу России. Причина — сильные морозы и, как следствие, образование твердого ледяного покрова на пограничных озёрах и реках.

Пограничный катер на воздушной подушке «Марс-700» и река Неман

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, речь идёт о санкционной и подакцизной продукции.

В результате пограничники усилили режим охраны границы по Калининградскому и Куршскому заливам, озеру Выштенецкое, реке Неман и другим пограничным водоёмам. Государственная граница в этих районах патрулируется катерами на воздушной подушке типа «Марс-700» с пограничными нарядами на борту и техническими средствами, позволяющими осуществлять пограничный контроль в тёмное время суток и плохих метеоусловиях.

ИА REGNUM уточняет, что протяжённость речного российско-литовского участка границы по реке Неман превышает 100 км. Характерной особенностью данного участка является предельно близкое расположение населенных пунктов к линии границы.

Напомним, несколько лет назад пограничники задержали на реке Неман двух контрабандистов сигарет, которые транспортировали табачные изделия… на коньках.