Бухарест, 18 января, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Румынии и Молдавии объявлен оранжевый код метеоопасности (предшествующий наивысшему — красному) в связи с сильным ветром, снегопадами, метелями. Как передает корреспондент ИА REGNUM, высота снежного покрова местами превысила полметра.

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В Румынии из-за непогоды заблокирована работа морских портов и передвижение железнодорожного и автомобильного транспорта, а в Молдавии отменено междугороднее автобусное сообщение, а в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации. Десятки населенных пунктов в Румынии и Молдавии остались без электричества, во многих регионах отменены занятия в школах.

Пограничная полиция Молдавии рекомендовала гражданам воздержаться в эти дни от поездок в Румынию, на Украину и по самой Молдавии. Десятки автомобилей был заблокированы из-за снежных заносов на КПП на границе с Румынией и Украиной и на национальных трассах.

Сложная транспортная ситуация и в столице Молдавии Кишиневе. Мэр города Дорин Киртоакэ рекомендовал гражданам временно отказаться от использования личного автотранспорта.

В Гагаузской автономии на юге Молдавии за выходные дни выпало 180% от положенной нормы осадков, и в ряде случаев для разблокирования автотранспорта на трассах понадобилось вмешательство спасателей.

Синоптики ожидают, что сильные снегопады в Румынии и Молдавии прекратятся лишь ко вторнику, 19 января.