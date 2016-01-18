Ярославль, 18 января, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в праздник Крещения совершит литургию в Свято-Введенском Толгском монастыре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской и Ростовской епархии. Литургия начнется 18 января в 23:30. По окончании литургии состоится крестный ход на Волгу, где митрополит возглавит чин великого освящения воды. После этого все желающие смогут погрузиться в крещенскую купель. Также в Толгском монастыре будет открыта иордань внутри монастыря на пруде.

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Всего в Ярославской области будет официально открыто 48 купелей. У каждой в крещенскую ночь будут дежурить сотрудники МЧС.

«Иордани будут открыты во всех традиционных местах. В этом году погода позволяет, лед везде достаточно прочный. В Ярославле освящение воды на реке на Которосли, у храмов Богоявления и Михаила Архангела будет происходить 19 января в 11:30. Накануне праздника у нас прошел благотворительный концерт по сбору средств для помощи семье украинских беженцев. Было собрано около 50 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской и Ростовской епархии иерей Александр Сатомский.

Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин возглавит праздничное богослужение в Воскресенском соборе города Тутаева, начало службы 18 января в 23:30. После службы также будет освящена вода в купели на реке Волге.

В Переславле-Залесском, центре новообразованной Переславской и Угличской епархии, наиболее массовое купание будет происходить в месте впадения реки Трубеж в Плещеево озеро, около церкви Сорока мучеников Севастийских.

Как сообщили в Ярославской митрополии, на территории области действует также 15 святых источников, пользующихся особой популярностью именно в крещенские дни.