Дамаск, 18 января, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Членам террористической группировки «Исламское государство» в два раза сократили заработную плату. Об этом сегодня, 18 января, пишет британская The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга (фрагмент)

Сообщается, что «казначейство» группировки «Исламское государство», которое расположено в сирийском городе Ракка, считающемся «столицей» ИГ, выпустило распоряжение о сокращении заработных плат тем террористам, которые находятся не на фронте.

Эта информация попала в СМИ.

Напомним, основные доходы ИГ поступали от незаконной продажи нефти, добытой в захваченных районах Сирии и Ирака. Нефть добывалась на захваченных месторождениях, а затем на бензовозах доставлялась в Турцию, где перепродавалась на черном рынке.

После начала российской военной операции в Сирии 30 сентября 2015 года российские военные детально изучили схему нелегальной добычи и транспортировки нефти террористами.

ВКС РФ начали наносить авиаудары по местам стоянок бензовозов и по маршрутам их следования. В итоге ИГ лишилось существенных прибылей от незаконной торговли нефтью. Денежные поступления сократились. Однако на территории Ирака транспортировка и продажа нефти в Турцию продолжается, так как ВКС РФ не проводят операцию в Ираке.