Осло, 18 января, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Если цена на нефть сохранится на текущем уровне, Норвегия потеряет две трети прибыли от ее добычи. Таков результат исследования, проведенного деловой газетой Dagens Næringsliv, пишет сегодня, 18 января, издание TheLocal.

russianvoyage.ru Нефть

За основу расчетов была взята осенняя оценка Министерства финансов, согласно которой стоимость еще не извлеченной нефти оценивается в 4200 млрд норвежских крон, 3750 из которых принадлежат государству. Прибыль же от «нефтяного богатства» при таких низких ценах с 4,2 трлн крон упадет до 2,5 трлн.

Как поясняет профессор Норвежского института науки и технологий, изменение цен на нефть коснется значительного количества отдельно взятых граждан Норвегии. «Уменьшение капитала в государственном секторе составляет 2,429 млрд, что значит 500 тысяч крон на человека или 2 млн на семью из четырех человек. Это наглядно показывает, насколько падение цены на нефть сокращает благосостояние».

По словам госсекретаря Пола Бьорнестада, существует слишком много неопределенности, чтобы делать долгосрочные прогнозы, однако с уверенностью можно сказать, что Норвегия, несомненно, ощутит на себе последствия низких цен. «Мало сомнений в том, что устойчивое снижение цен на нефть в конечном счете будет иметь последствия, мы будем менее богаты, чем предполагали. Это, разумеется, означает, что меньше вкладывать будем в фонд, и рост реального дохода будет меньше».

Напомним, на прошлой неделе цена североморской нефти опустилась ниже отметки в 30 долларов за баррель. Для сравнения: летом 2014 года она составляла 110 долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Норвегии не намерено сокращать объемы добычи, более того, за два года отмечается тенденция к наращиванию. По заявлению Норвежского нефтяного директората, в следующие годы уровень добычи также останется высоким. Кроме того, компенсировать потери от продажи нефти Норвегия пытается в том числе за счет увеличения поставок газа. По итогам 2015 года впервые в стоимостном выражении экспорт газа превысил экспорт нефти. Что касается перспектив, правительство Норвегии настаивает: в будущем цены на нефть вернутся на докризисный уровень.

Читайте также: Слезет ли Норвегия с «нефтяной иглы»?