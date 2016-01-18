Ереван, 18 января, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Правительство Армении попросило власти России снизить цену на природный газ, поставляемый в Армению. Об этом в субботу сообщил премьер-министр страны Овик Абрамян.

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В сообщении, распространенном пресс-службой правительства Армении, отмечается недовольство, высказанное представителями компаний-экспортеров в связи с тем, что действующие цены на энергоносители негативно сказываются на их бизнесе, который уже существенно пострадал от резкого обесценивания российского рубля. Согласно сообщению, представители компаний попросили премьер-министра Армении добиться большей скидки цены на российский газ ввиду текущей «глобальной динамики цен на энергоносители».

В сообщении также говорится, что премьер Абрамян сообщил предпринимателям, что Ереван уже «обратился к властям Российской Федерации по вопросу энергетических ресурсов» и ожидает положительного ответа, «учитывая стратегический характер нашего партнерства». Речи о возможном масштабе снижения цен на газ, о котором просит правительство Армении, в ходе встречи с предпринимателями не было.

О реакции Москвы пока ничего не известно, однако местные экономисты не ожидают от «Газпрома» таких скидок, которые отразились бы на конечных потребителях, в число которых входит также бизнес.

«Газпром Армения», стопроцентная «дочка» российского «Газпрома», является монополистом в сфере поставки и распределения на внутреннем рынке Армении российского газа и обеспечивает поставки 80 процентов газа, потребляемого в Армении.

Компания также занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией природного газа, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземного газохранилища в республике.

Российская госкомпания уже снижала тариф со 190 до 165 долларов США за тысячу кубометров газа меньше года назад. Это было сделано для того, чтобы в результате обесценивания местной валюты — драма, цена на газ для конечных потребителей осталась прежней, поскольку тарифы газа для Армении установлены в долларах, а потребители платят за газ в драмах. В результате не последовало снижения цен для потребителей внутри Армении.

В прошлом году Армения также обращалась с предложением о том, что готова вести взаиморасчеты покупки газа в рублях, однако о реакции российской стороны до сих пор ничего не известно.

Если даже «Газпром» согласится на несущественное снижение цены, то это вряд ли отразится на потребителях, хотя отрицать такой возможности также не следует. А вот на тарифы на электричество повлиять может, так природный газ обеспечивает генерацию около трети электроэнергии в Армении. Снижение цены на газ позволит властям Армении избежать повышения цен на электроэнергию в этом году. Хотя в данный момент такого вопроса в повестке дня нет, однако, любое колебание на финансовом рынке или же снижение выработки более дешевой электроэнергии со стороны АЭС или ГЭС тут же приведет к необходимости пересмотра цен на электроэнергию.

По мнению наблюдателей, если Армении не удастся избежать повышения цен на электроэнергию в этом году, то армянская экономика станет неконкурентоспособной.