Вашингтон, 18 января, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Flint Hills Resources, занимающаяся нефтепереработкой в Северной Дакоте, предложила поставщикам доплачивать $0,50 за 1 барр. высокосернистой нефти, передает Bloomberg.

sirius-irk.ru Нефть

Нефть North Dakota Sour относится к категории низкокачественных сортов. В ней содержится много серы. Этой нефти в сутки добывается менее 15 тыс. баррелей.

Перегонка такой нефти требует специального, устойчивого к воздействию серосодержащих веществ, оборудования. В 2015 году данная нефть продавалась в центре нефте‑ и газодобычи в Канаде по отрицательной цене целые три месяца. Продавцы были вынуждены доплачивать покупателям.

В январе 2014 г. эта марка стоила $47,6, но к январю 2015 г. подешевела до $13,5 за 1 барр.