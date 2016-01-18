Москва, 18 января, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Система управления регионами в 2016 году будет проходить серьезную проверку, и не все ее пройдут — такое мнение в ходе круглого стола в ИА REGNUM высказал политолог Григорий Казанков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Казанков

«Выборы — это серьезные риски. Элитный консенсус в регионах рассыпается: ресурсов на всех не хватает, и это подрывает согласие, — отметил эксперт. — Мало регионов, где есть общерегиональная идея, и в основном конфликты элит будут усиливаться».

Политолог подчеркнул, что внутриэлитные конфликты в регионах активно вовлекают силовые структуры: прокуратуру, суды и так далее. «В итоге даже в ходе праймериз получится очень конкурентная история, хотя для большинства региональных систем власти конкуренция вредна и даже губительна», — прогнозирует он.

В свою очередь, доцент МГУ им. Ломоносова Сергей Поляков предположил, что тему аналогий избирательной кампании можно расширить и сравнить ситуацию на грядущих выборах с ситуацией в 1999 году, в одномандатных округах — особенно. «Возможно, как и тогда, на выборы придут кандидаты с финансовыми ресурсами, и они даже будут важнее, чем лидеры общественного мнения. Настолько серьезного падения уровня жизни населения тоже давно не было: в 1999 году в регионах восстановления экономики еще не произошло, и механизмы подкупа избирателей широко использовались. Вероятно, они сработают и сейчас — мотивирование избирателей в самом широком смысле», — полагает политолог.

Cегодня, 18 января 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось первое заседание клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».