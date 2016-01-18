Ставрополь, 18 января, 2016, 15:30 — ИА Регнум.



fototerra.ru Пятигорск. Пироговские ванны

Пироговские ванны Пятигорска включены в перечень охраняемых культурных объектов. Такое решение принято на заседании рабочей группы в краевом управлении по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Здание Пироговских ванн, построенное в 1914 году в Пятигорске, включено в реестр памятников истории и культуры и поставлено на охрану.

Согласно исторической справке, здание лечебницы «Пироговские ванны» построено в 1914 году на месте деревянного барачного солдатского госпиталя, в котором выдающийся русский хирург Николай Пирогов демонстрировал врачам Кавказского корпуса методику применения эфирного наркоза для обезболивания при операции в полевых условиях.

С заявлением о включении этого объекта в реестр объектов культурного наследия обратилась прокуратура Пятигорска. Это случилось после того как стало известно о том, что ООО «Курортное управление» (холдинг) занимается продажей профсоюзной собственности на Кавминводах, в числе которой значатся и «Пироговские ванны — лечебница».

Объект не состоял на государственный охране как объект культурного наследия и после продажи мог быть утрачен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пятигорске были закрыты четыре лечебницы Федерации независимых профсоюзов: Пушкинские (Верхние) ванны, Грязелечебница, Радоновые ванны и Пироговские ванны. Две из них уже проданы. Судьба еще двух лечебниц под вопросом. Профсоюзы заявили об убыточности этих объектов, но утверждают, что лечебницы сохранятся и будут работать при новом собственнике.

Глава Ставрополья поддержал активистов Пятигорска, выступающих против продажи лечебниц Федерации профсоюзов, и заявил о намерении препятствовать их продаже.