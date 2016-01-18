Анкара, 18 января, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Плоды недальновидной политики Турции по поддержке радикальных исламистов возвращаются в страну, пишет National Interest. Произошедший 12 января в Стамбуле теракт, как и другие, осуществленные террористической группировкой «Исламское Государство» нападения, можно было предвидеть.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

На протяжении более чем четырех лет Турция закрывала глаза на то, как джихадисты орудуют на её границе с Сирией, тем самым преследуя свою стратегию по свержению президента Сирии Башара Асада и уничтожения попыток курдов создать собственное государство. Два года назад к тем, кто использовал свободный доступ через турецко-сирийскую границу, присоединилась и террористическая группировка «Исламское Государство» (ИГ), угрозу которой Турция не смогла вовремя осознать.

К тому моменту, когда Анкара усилила меры безопасности на границе, ИГ уже захватило контроль над двумя приграничными сирийскими городами, а также укоренилось на территории Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле.

Турции везло, и ситуацию удавалось контролировать до 2015 года, когда в результате теракта, осуществленного ИГ в городе Суруч погибло 30 человек. Через несколько дней после того, как руководство страны все-таки решалось перейти к решительным действиям против джихадистов, в стране прозвучало еще два взрыва, на этот раз — в столице страны Анкаре, где погибло более 100 человек.

Однако ИГ — не единственная угроза терроризма для Турции. Сам глава государства заявил после теракта 12 января, что стране угрожает большое число организаций. И недальновидная политика Эрдогана тому виной.

В результате войны, в огонь которой Анкара подливала масло, соседями Турции стали курдские радикалы из Отрядов народной самообороны и боевики ИГ, которые захватили значительные территории у границы с Турцией. И теперь выясняется, что террорист-смертник, который совершил теракт 12 января в Стамбуле, въехал на территорию страны из Сирии. Иными словами, теперь из-за пограничной политики Анкары не только не может утихнуть сирийский конфликт, но и сами её плоды возвращаются напрямую в Турцию.

Таким образом, Турции теперь противостоит целый ряд радикально настроенных организаций, часть из которых — детище самой Анкары.