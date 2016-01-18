National Interest: Как терроризм вернулся в Турцию
Анкара, 18 января, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Плоды недальновидной политики Турции по поддержке радикальных исламистов возвращаются в страну, пишет National Interest. Произошедший 12 января в Стамбуле теракт, как и другие, осуществленные террористической группировкой «Исламское Государство» нападения, можно было предвидеть.
На протяжении более чем четырех лет Турция закрывала глаза на то, как джихадисты орудуют на её границе с Сирией, тем самым преследуя свою стратегию по свержению президента Сирии Башара Асада и уничтожения попыток курдов создать собственное государство. Два года назад к тем, кто использовал свободный доступ через турецко-сирийскую границу, присоединилась и террористическая группировка «Исламское Государство» (ИГ), угрозу которой Турция не смогла вовремя осознать.
К тому моменту, когда Анкара усилила меры безопасности на границе, ИГ уже захватило контроль над двумя приграничными сирийскими городами, а также укоренилось на территории Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле.
Турции везло, и ситуацию удавалось контролировать до 2015 года, когда в результате теракта, осуществленного ИГ в городе Суруч погибло 30 человек. Через несколько дней после того, как руководство страны все-таки решалось перейти к решительным действиям против джихадистов, в стране прозвучало еще два взрыва, на этот раз — в столице страны Анкаре, где погибло более 100 человек.
Однако ИГ — не единственная угроза терроризма для Турции. Сам глава государства заявил после теракта 12 января, что стране угрожает большое число организаций. И недальновидная политика Эрдогана тому виной.
В результате войны, в огонь которой Анкара подливала масло, соседями Турции стали курдские радикалы из Отрядов народной самообороны и боевики ИГ, которые захватили значительные территории у границы с Турцией. И теперь выясняется, что террорист-смертник, который совершил теракт 12 января в Стамбуле, въехал на территорию страны из Сирии. Иными словами, теперь из-за пограничной политики Анкары не только не может утихнуть сирийский конфликт, но и сами её плоды возвращаются напрямую в Турцию.
Таким образом, Турции теперь противостоит целый ряд радикально настроенных организаций, часть из которых — детище самой Анкары.