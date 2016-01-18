Ростов-на-Дону, 18 января, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Ростовской области от пневмонии, которую спровоцировал вирус гриппа, скончался еще один человек. Таким образом, число жертв свиного гриппа увеличилось до четырех. По сообщению регионального министерства здравоохранения 18 января, погибшие либо обратились за помощью к медикам поздно, когда болезнь уже развилась, либо у них ослаблен иммунитет.

woman.ru Прививка

По данным ведомства, на сегодняшний день подхватили грипп уже 420 человек, из них 337 находятся на лечении в больницах региона. Особую тревогу вызывает состояние 18 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены девять пациентов. В числе больных оказались 59 детей, один ребенок находится в реанимации.

По-прежнему об эпидемии специалисты не говорят. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора разработали памятку для населения по профилактике гриппа. В ней отмечено, что вирус передается легко от человека к человеку воздушно-капельным путем и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Рекомендуют врачи чаще мыть руки с мылом, избегать поездок и многолюдных мест, соблюдать расстояние с собеседником, а также вести здоровый образ жизни.

Также по теме: В Ростовской области зарегистрирована вспышка внебольничной пневмонии

Первое, на что необходимо обратить внимание, повышение температуры тела, кашель и насморк. Чтобы избежать осложнений, нужно немедленно обратиться к врачу.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о трех случаях летального исхода от вируса гриппа, А (H1N1), известного как свиной грипп.