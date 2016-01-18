Кейптаун, 18 января, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума извинился за географическую ошибку, которую он допустил в одном из своих выступлений, сообщает Reuters.

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На встрече с представителями бизнеса глава государства заявил, что Африка так велика, что «все континенты, вместе взятые, поместятся в Африке». В заявлении администрации Зумы отмечается, что президент сожалеет об ошибке.

«На самом деле Африка — второй континент по населению, а крупнейшим является Азия», — говорится в сообщении. У президента ЮАР нет школьного образования, и в стране начались дискуссии, может ли быть президентом необразованный человек.

Отметим, что Африка занимает второе после Азии место и по площади, и по населению.